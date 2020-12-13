Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı provokasyon suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’da provokasyon gerçekleştirmekle suçladı. Azerbaycan, Ermeni tarafının saldırıları sonucunda 4 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermenistan tarafı ise Azerbaycan ordusunun bugün iki yerleşim birimi yönünde saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, “Azerbaycan, Rusya devlet başkanları ve Ermenistan Başbakanı arasındaki ortak bildiriye uyarak 26 Kasım’dan beri bölgeyi terk etmeyen Ermeni askerleri askeri mevziler kurdu. Son günlerde Azerbaycan askerleri ve sivillere karşı bir dizi provokasyon ve terör saldırısı gerçekleştirdiler" ifadeleri kullanıldı.

4 Azeri askeri hayatını kaybetti

Açıklamaya göre, Ermeni askerlerinin 26 Kasım’da Hocavend’in Sur köyünde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde 3 Azeri askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Diğer yandan 8 Aralık’ta Hocavend bölgesindeki Hadrut kasabası yakınlarında bir provokasyon daha gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde 1 Azerbaycan askeri daha hayatını kaybetti, ayrıca 1 Azercell mobil şirketi çalışanı ağır yaralandı.

Bununla bağlantılı olarak Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi bölgede terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı.

Rus barış güçlerinin bölgeye gelmesinin ardından, hoparlör yardımıyla ormanlık bölgedeki Ermeni birliklerine tahliyeleri için gerekli tedbirlerin alındığını bildirildi. Rus barış güçleri ateşkesin korunması için görevlerini sorumluluk ve profesyonellikle yerine getirdi.

Ermenistan’dan iddia: İki yerleşim birimine saldırı girişiminde bulunuldu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Hadrut’ta iki yerleşim birimlerine bugün yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada, “11 Aralık’ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ ve Azerbaycan güçlerinin temas hattında bulunan Hadrut bölgesindeki Mets Tagher ve Khtsaberd köylerine, buralarda Rus barış güçlerinin bulunmayışından yararlanarak saldırıda bulundu. Azerbaycan ordusunun benzer provokatif eylemleri bugün Mets Shen ve Hin Shen yönlerinde devam etti” ifadeleri kullanıldı.