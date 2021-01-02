Pompeo, Katar ve Afganistan'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan’da barış sürecini görüşmek için yaptığı Katar ve Afganistan ziyaretlerinden bahsetti.

Koltuğu devretmeden önce sosyal medyadan kendi döneminde atılan adımlarla ilgili paylaşımlar yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan’da barış sürecini görüşmek için Katar ve Afganistan’a yaptığı ziyaretlerden söz etti.

Pompeo, ziyaret tarihlerini belirtmediği Katar ve Afganistan’a gidip dönmek için 'birçok mil' kat etiğini belirterek görüşmelerin gerçekleşmesinden dolayı Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdülrahman el-Sani ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’ye teşekkür etti.

Logged a lot of air miles to Qatar and Afghanistan and back for talks. Thanks to @MBA_AlThani_, @DrabdullahCE, and @ashrafghani for hosting these meetings. pic.twitter.com/J4nrpagupn — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021

Pompeo, "Afganistan’da neredeyse bir yıldır tek bir ABD askeri öldürülmedi ve nihayet Afganlar kendi aralarında barış ve uzlaşmayı müzakere ediyorlar. Çok inanılmaz bir ilerleme" ifadelerini kullandı.

No U.S. servicemen have been killed in Afghanistan in almost a year, and Afghans are finally discussing peace and reconciliation among themselves. Such incredible progress. #DiplomacyStrong #AmericaFirst pic.twitter.com/zRLuzXIlPp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021

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