Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev’in dün Fuzuli-Şuşa otoyolunun ve Fuzuli bölgesindeki havalimanının temel atma törenine katıldığı açıklamasını yaptı.

Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva ayrıca Şuşa kentini ziyaret etti.

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı https://t.co/TyeWYDMtQQ pic.twitter.com/OQlbHUz4BW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2021

Şuşa, 8 Kasım’da Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmişti. Aliyev daha önce kenti ülkenin kültür başkenti ilan etmişti.