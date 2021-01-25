Oxfam: En zengin 10 kişinin pandemi sürecindeki servet artışıyla tüm dünyanın aşılanması mümkün

Oxfam'ın rapora göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti pandemi döneminde net olarak 540 milyar dolar arttı. Raporda, bu miktarın tüm dünya nüfusunun aşılanması ve salgının getirdiği yoksulluğu önlemek için yeterli olduğu vurgulandı.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, 'Eşitsizlik Virüsü' başlıklı raporunu, 25 Ocak’ta Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği 'Davos Gündemi'nin açılış gününde yayımladı.

Oxfam'ın 79 ülkeden 300 iktisatçının görüşüne başvurarak hazırladığı rapora göre, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi çoğunlukla Beyaz erkeklerden oluşan, dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında net olarak 540 milyar dolar arttı. Raporda, bu toplamın tüm dünya nüfusunun aşılanmasına ve hiç kimsenin pandemi nedeniyle yoksulluğa düşmemesi için yeterli olduğu vurgulandı.

Ayrıca, bu dönemde kârını artıran küresel şirketlerden alınabilecek geçici bir veri ile 2020'de 104 milyar dolar toplanabileceği ve bu miktarın, düşük-orta gelirli ülkelerdeki tüm çalışanlar için işsizlik yardımı ve çocuklar ile yaşlılara mali destek sağlamak için yeterli olacağı belirtildi.

Geleceğe yönelik yapılan öngörü de ise "Artan eşitsizlikle mücadele edilmediği takdirde, 2030'da pandeminin başlangıcına kıyasla yarım milyar daha fazla kişi günde 5,50 dolardan daha az parayla yoksulluk içinde yaşayabilir" denildi.

'Eşitsizlikteki en büyük artışa tanık oluyoruz'

Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher raporla ilgili olarak, "Kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana eşitsizlikteki en büyük artışa tanık oluyoruz" dedi.

Bucher, "Hileli ekonomiler pandemiyi lüks içinde atlatan zengin bir elite varlık akıtırken pandeminin ön cephesinde yer alan tezgahtarlar, sağlık çalışanları ve market satıcıları faturalarını ödemeye çalışıyor" diye konuştu.

'Etkilenen kesimlerin başında kadınlar geliyor'

Rapora göre, dünya 90 yıldır gördüğü en büyük istihdam krizini yaşıyor. 100 milyonlarca insanın gelirini ya da işini kaybettiği belirtiliyor. Bu durumdan etkilenen kesimlerin başında da kadınlar geliyor. Pandeminin olumsuz etkilediği önde gelen ekonomik branşlar arasında otelcilik ve lokantacılık ile büro yönetimi var. Kadınların yüzde 49'u ve erkeklerin yüzde 40'ı bu branşlarda istihdam ediliyor. Öte yandan sağlık ve sosyal hizmet alanlarında istihdamın yüzde 70'ini oluşturan kadınlar Kovid-19 hastalığına yakalanma riskiyle daha fazla karşı karşıya.

Bucher, “Salgın sırasında ön saflarda çalışanlar -mağazalardaki satış görevlileri, sağlık çalışanları, pazarcılar- faturalarını ödemek ve sofralarına yemek getirmek için mücadele ederken, yozlaşmış ekonomiler lüks içindeki yaşamlarıyla salgını hiç hasar almadan atlatan bir seçkinler grubuna servet aktarmaya devam ediyor. Kadınlar ve toplumun çeperlerine itilmiş ırksal ve etnik gruplar salgının etkilerini en ağır şekilde yaşıyorlar. Bu grupların yoksulluğa itilmesi, açlığa mahkûm edilmesi ve sağlık hizmetlerinden dışlanması daha olası" dedi.