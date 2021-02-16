Karabağ'da Ermenilerin lideri Arutyunyan: Azerbaycan tarafı bugün bize 106 askerin cenazesini teslim etti

Araik Arutyunyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Varılan anlaşma temelinde, Rus barış gücü birliklerinin aracılığıyla, Azerbaycan tarafı, 44 günlük savaşta ölen 106 kişinin cenazesini bugün bize teslim etti. Cenaze arayışı devam ediyor” ifadesini kullandı.

Arutyunyan, tarafların ayrıca 1990’lı yıllarda meydana gelen savaşta ölenlerin kalıntılarını arama ve değişme çabalarının da devam ettiğini belirtti.