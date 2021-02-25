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    Nikol Paşinyan

    Ermenistan'da ordunun, istifasını istediği Başbakan Paşinyan: Darbe girişimleri başarısız olacak

    © AFP 2021 / KAREN MINASYAN
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
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    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’da destekçileriyle birlikte ve elinde megafonla yürüyerek, kendisine yönelik istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi. Paşinyan, "İstifam çözüm değil" diyerek hiçbir yere gitmeyeceğini duyurdu. Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alma talebi ise reddildi.

    Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.

    Bildiride, "Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Anavatanı savunurken çocukları ölen insanlara karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor" ifadelerine yer verildi. 

    'Bu açıklamayı askeri darbe girişimi olarak görüyorum'

    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

    Paşinyan ayrıca, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Bugün Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladım. Bu açıklamayı askeri darbe girişimi olarak görüyorum" dedi.

    'Devrimi savunmamız gerekiyor'

    Paşinyan, ordunun istifa talebiyle ilgili yaptığı açıklamada "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi. 

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı. 

    Paşinyan: Çözüm için birkaç seçenek sundum 

    Hükümet binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçilerinin yanına elinde megafonuyla giden ve onlarla konuşan Paşinyan, Ermenistan ordusunun halka ve başbakana bağlılığını koruduğunu belirterek "Ermenistan'da gergin bir durum var ancak çatışma yaşanmayacağı konusunda mutabakat sağlamalıyız. İstifamın sorunun çözümü olduğundan emin değilim. Çözüm için birkaç seçenek sundum" dedi.

    Ermenistan'da kardeşlik atmosferi olduğunu ancak bunun siyasi diyalog ve tartışmaların olmayacağı anlamına gelmediğini belirten Paşinyan, "Ermenistan içinde düşmanımız yok. Sükunete davet ediyorum. Elbette durum gergin ancak bizim cepheleşmeye değil konuşmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

     

    'Söylentiler yalan, biz buradayız' 

    Kendisi ve ailesinin ülkeden kaçacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Paşinyan, "Enformasyon terörüne alıştığınızı umuyorum. Uçağımın hazırlandığı ve ülkeden kaçmaya hazırlandığımız gibi çok sayıda söylenti yayıyorlar. Biz buradayız ve hiçbir halükarda ülkemizi terk etmeyeceğiz. Ailem burada" ifadelerini kullandı.

    Paşinyan, darbe tehdidinin yönetilebilir olduğunu kaydederek "İstifamı talep eden askerler duygusal bir karar aldı. Görevden aldıklarım da dahil hepsi benim kardeşlerim ve ülkemizin askerleri" diye ekledi.

    Paşinyan, gazetecilerin Ermenistan'da darbe yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin sorusu karşısında darbe girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı.

    'Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay başkanını görevden alma önerimi reddetti'

    Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a Genelkurmay başkanının görevden alınmasını öngören kararı imzalamasını önerdiğini ancak bu önerisinin karşılık bulmadığını belirterek bu durumun Sarkisyan'ın devlet darbesine dahil olacağını gösterdiğini vurguladı.

    Genelkurmay Başkanı Gasparyan'a kendi rızasıyla görevi bırakma çağrısı yapan Sarkisyan, ülkedeki tüm siyasi güçleri itaatsizlik eylemlerine son vermeye ve diyaloğa başlamaya davet etti. Paşinyan, rakiplerinin siyasi açıklama sınırlarını aşmaları halinde tutuklanabilecekleri uyarısında bulundu.

    Bu arada Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi de ülkede yaşanan gerginlikle ilgili vatandaşlara ulusal güvenliği tehdit edecek eylemlerden kaçınmaları, provokasyonlara uymama çağrısı yaparak bu tür eylemlere müdahale edeceği konusunda uyardı.

    Muhalifler de sokakta: 'Ordu, güvenliğe zarar veren kilit düşman olarak Paşinyan'ı gösterdi'

    Paşinyan ve destekçilerinin yanı sıra muhalifler de sokaklara dökülürken daha önce başbakan ve savunma bakanı olarak görev yapan Ermeni muhalif lider Vazgen Manukyan, Ermenistan'dan darbe girişimi olduğuna inanmadığını söyledi. Ermenistan'da yaşanan olayların hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimi olmadığını kaydeden Manukyan, "Bu bir darbe değil. Ordu, Ermenistan'ın güvenliğine zarar veren kilit düşmanı işaret etme konusunda anayasal hakka sahip ve bunun Nikol Paşinyan olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

    Ermenistan Genelkurmayı: İstifa konusundaki tutumumuzu bir kez daha teyit ediyoruz

    Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Paşinyan ve hükümetinin istifası yönünde bir açıklama yaptıklarını doğrulayarak "Bu sabah yayınlanan açıklama, herhangi bir kişinin baskısı altında yapılmadı. Bu, tek amaçları sorumluluk gerektiren bu dönemde vatanın kurtarılmasına hizmet etmek olan general ve subayların açık görüşü ve tutumudur. Bu tutumumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Eski lider Koçaryan: Savaşı kaybeden yetkililer gitmeli

    Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da vatandaşlara Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen ordunun etrafında birlik olma ve ülkelerine sahip çıkma çağrısı yaptı.

    Facebook hesabından açıklama yapan Koçaryan, "Değerli yurttaşlar. Bu kader anında sizleri ülkemize sahip çıkmaya, ordumuzun yanında durmaya çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve topraklarımızı veren hükümet gitmeli. Ulusal yeniden doğuşumuz için ilk ihtiyacımız olan şey budur" ifadelerini kullandı.

    Karabağ liderinden arabuluculuk teklifi

    Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın lideri Araik Harutyunyan, Ermenistan’da yaşananlarla ilgili arabuluculuk teklif etti.

    Tüm taraflara itidal çağrısı yapan Arutyunyan, “Aksi takdirde yenilgimiz daha da derinleşecek ve daha da ölümcül olacak. Bunları durdurun, çok kan döküldü. Şimdi vakit krizi hafifletme ve uzun vadeli gelişim yolunu izleme vaktidir” ifadelerini kullandı.

    Kremlin: Putin ile Paşinyan henüz iletişime geçmedi

    Konuyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Erivan'daki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek Putin ile Paşinyan'ın henüz iletişime geçmediğini, gerektiği takdirde iletişime geçmek üzere gerekli organizasyonun yapıldığını açıkladı.

    Kremlin Sözcüsü Peskov, tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ""Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. Ermenistan'daki herkesi itidalli olmaya çağırıyoruz, durum anayasal çerçevede kalmalı" ifadelerine yer verildi.

    'Rus askeri teçhizatı, etkinliğini birçok kez ortaya koydu'

    Paşinyan'ın İskender füze sistemleriyle ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Rus askeri teçhizatı, etkinliğini dünyanın farklı noktalarında birçok kez ortaya koydu" yanıtını verdi.

    Peskov ayrıca, Moskova’nın Ermenistan’daki gerginliğin giderilmesinde arabulucu olup olamayacağına ilişkin soruya ise “Ekleyecek başka bir sözüm yok” diyerek bir yanıt vermedi.

    Rusya ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonla görüştü

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ermeni mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasını umduğunu belirtti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Avazyan, görüşmede ülkedeki son gelişmeleri anlattı. Lavrov durumu Ermenistan’ın içişleri olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

     

     

    Etiketler:
    Muhtıra, istifa, Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusu, Ermenistan
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