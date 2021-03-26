Biden'dan Putin ve Şi Cinping'e küresel iklim görüşmeleri için davet

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

22 ile 23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

BREAKING: President Joe Biden is including rivals Vladimir Putin of Russia and Xi Jinping of China among the invitees to the first big climate talks of his administration. https://t.co/awJztkre7t — The Associated Press (@AP) March 26, 2021

Bir yetkili, görüşmeler konusunda Washington'un kendi ortaklarının dışındaki tarafları kasten çağırdığını belirtti.

Yetkili, "Bu listede önde gelen aktörler var ve (bu davet) bazı önemli, çetin konuşmalarla alakalı. Bu konunun tüm dünya için ne kadar önemli olduğu göz önüne alarak, bu konuyu konuşmaya ve üst düzeylerde müzakere etmeye istekli olmamız gerekiyor" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.

Biden'ın iktidara gelmesiyle Washington, anlaşmaya tekrar dahil olmuştu.