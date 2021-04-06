Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Kovid-19’a yakalandı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Test sonucu koronavirüse yakalandığım doğrulandı. Kendimi iyi hissediyorum, kendimi karantinaya aldım ve uzaktan çalışmaya devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

Pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık 295 bin kişinin Kovid-19’a yakalandığı Gürcistan’da 3 bin 800 can kaybı yaşandı.

Daha önce Gürcistan, 29 bin doz Pfizer aşısı ve 43 bin doz AstraZeneca aşısı almıştı. Ancak ülkenin baş immünoloji uzmanı, kitlesel aşılamanın ‘nüfusun tüm dünyaya kıyasla benzeri görülmemiş isteksizliği sebebiyle başlayamayacağını’ söyledi. İmmünoloji uzmanı, nüfusun aşılara olan korku ve güvensizliğinin üstesinden gelmemesi durumunda, ülkenin karantina kısıtlamalarını eski haline getirmek zorunda kalacağını belirtti.