Lugansk: Temas hattında elektronik harp sistemlerinin çalışmaları tespit edildi

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, Donbass'taki temas hattının yakınında bulunan Kiev’in kontrolündeki Toşkovka yerleşim biriminde, Ukrayna güvenlik güçlerinin elektronik harp sistemleri çalışmalarının kaydedildiğini belirtti.

Daha önce Lugansk Halk Milisleri, Ukrayna Güvenlik Güçlerinin elektronik harp sistemleri yoluyla, Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların konuşlandırılmasını gizlemek için Donbass'taki iletişim hattının yakınında AGİT Özel Gözlem Misyonu (SMM) dronlarının çalışmalarını engellediğini duyurmuştu.

Sözcü, “ Elektronik harp taburunun manevra grubunun aktif çalışmaları tespit edildi. Toşkovka yerleşim bölgesindeki İHA kontrol ve navigasyon kanallarının frekans aralığında elektronik bastırma kaydedildi” dedi.

Ukrayna güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenli olarak izlediklerini belirten sözcü, halk milislerinin ateşkes şartlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve komuta kademesinin emriyle durumdaki değişikliklere derhal yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.