FSB Belarus’ta planlanan darbenin ayrıntılarını anlattı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) gazetecilere verdiği bilgiye göre Belarus’ta darbe planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan kişiler, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun mülklerini yağmalayıp el koymayı ve ülkede ‘Polonya deneyimine göre demokrasi’ organize etmeyi planlıyorlardı.

FSB’nin röportaj verdiği Rus gazeteciler, Rossiya 1 televizyonunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve ailesine yönelik suikast ve ardından anlaşıldığı üzere Belarus’ta darbe girişimi hazırlayan kişilerin gözaltına alınması ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Röportajda yer verilen görüntülerde, ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Yuriy Zenkoviç ve Belaruslu Aleksandr Feduta adlı şüphelilerin Moskova’da bir restoranda görüşmek için davet ettiği ‘Belaruslu generaller’ yer alıyor.

Zenkoviç’in sorgusunda verdiği ifadelerin paylaşıldığı röportajda, “Bir numaralı görev, en önemli kişiyi ortadan kaldırmak. İki numaralı görev, iç orduyu ve çevik kuvvet polisini bloke etmek. Üç numaralı görev, şehrin merkezinde radyo istasyonu, televizyon da dahil olmak üzere birkaç sembolik tesisi ele geçirmek, böylece duyuru okunabilecek” denildi.

Habere göre restorandaki görüşmede organizatörler, öldürülecek veya toplama kampına gönderilecek olan üst düzey politikacıların, yetkililerin ve güvenlik görevlilerinin bir listesini getirdi. Komplocular, bilgisayar korsanları sayesinde Belarus İçişleri Bakanlığı, KGB, Soruşturma Komitesi ve diğer iktidar kurumların veri tabanlarını ele geçirdi. Röportaja göre Zenkoviç bu verileri orduya sunma sözü verdi.

Habere göre şüpheliler, darbe hazırlıklarına Ukraynalı milliyetçileri de dahil etmeyi planlıyordu.

Görüşmede birkaç kez darbenin başlıca amacının Devlet Başkanı’nın öldürülmesi olduğunu söyleyen Zenkoviç, “Çünkü şimdi seçim yapılacak olursa Lukaşenko yerine yine Lukaşenko seçilecek. Ve bir 25 yıl daha aynı şeyler devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin toplumu ve devleti dönüştürmek için en az beş yıla ihtiyaç olduğunu söylediği röportaja göre Belarus, askeri isyan ve suikastlardan sonra, Polonya’nın deneyimine göre ‘demokrasiyi yetiştirmek’ için bir kuluçka makinesi haline gelmeli.

Zenkoviç ve Feduta, kendilerinin de sorumlu olacağı alanların sınırlarını çizdi, birincisi darbe sonrasında parlamento ve mahkemelerin çalışmasını koordine edip hukuki ve anayasal reformlarla ilgilenecekti, ikincisi ise parti ve seçim sistemlerinin parametrelerini belirleyecek ve ideolojik kurumları (basın, kültür, eğitim) kontrol edecekti.

Habere göre görüşmenin sonunda Zenkoviç ve Feduta, generallere klasik bir soygun yapmalarını, yani Lukaşenko’nun mülklerini yağmalayıp el koymasını önerdi.

‘Sessizlik’ Operasyonu

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, güvenlik güçlerinin Lukaşenko ve aile üyelerini ortadan kaldırmayı ve darbe organize etmeyi planlayan organize bir grubun faaliyetlerinin önüne geçti. Silahlı isyana ‘Sessizlik’ kod adının verildiği ileri sürülüyor.

FSB verilerine göre Zenkoviç ve Feduta, Belarus'taki askeri darbeyi daha önce işlenmiş ‘renkli devrim’ senaryosuna göre panladı. ONT televizyonunda yayınlanan bir habere göre operasyon, yurtdışından finanse ediliyordu.

FSB Zenkoviç ve Feduta’nın yaptıkları görüşmenin ve yakalandıkları anların görüntülendiği videoyu yayınladı

Belarus’ta darbe planladıkları düşünülen Yuriy Zenkoviç ve Aleksandr Feduta, restoranda ‘Belaruslu generallerle’ yaptıkları görüşmeden sonra Moskova’nın çeşitli caddelerinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanları tarafından gözaltına alındı. FSD, bu anlara ait görüntülerin videosunu yayınladı.