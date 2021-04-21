Çin adil iklim yönetimi için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cinping görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in Suudi Arabistan ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliğine dayalı ve herkes için yararlı olan; eşitlikçi bir iklim yönetişim rejimi inşa etmek için çalışmaya gönüllü olduğunu söyledi. Şi Cinping konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çin, Suudi Arabistan’ın da bir parçası olduğu uluslararası toplumla birlikte Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın etkili ve kapsamlı şekilde yerine getirilmesini ilerletecek, iş birliği ile ortak kazanca dayalı adil ve makul iklim yönetişimi sisteminin inşasını yürütecek ve insanlık için kader ortaklığının inşasını hızlandıracak.”



