Kajaran kentinin sakinleri, Paşinyan'ın şehre girmesine izin vermedi

Yerel bir televizyon kanalının aktardığına göre Syunik Bölgesi'ni ziyaret eden Nikol Paşinyan, programı kapsamında Kajaran kentinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi planladı.

Paşinyan'ın kente gelmesini protesto eden Kajaran sakinleri, şehre girişleri kapatarak Ermenistan Başbakanı'nın Kajaran'ı ziyaret etmesine izin vermedi.

Nikol Paşinyan, protestolar üzerine programını değiştirerek Syunik Bölgesi'nin merkezindeki Kapan kentine gitti.

Gece saatlerinde Syunik Bölgesi'nin Megri ve Kajaran kentlerindeki sakinler, Paşinyan'ın ziyaretine karşı çıktıkları bir protesto eylemi düzenlemiş, Megri sakinleriyle Paşinyan'ın korumaları arasında yaşanan arbedenin ardından Ermenistan Başbakanı kenti terk etmişti.

Aralık 2020'de Syunik Bölgesi sakinleri, Paşinyan'ın bölge sınırları içine girmesine izin vermemiş, bunun üzerine bir dizi bölgenin valisi gözaltına alınmıştı.