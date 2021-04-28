Ulyanov: Viyana'daki ortak komisyon, KOEP'in tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldı

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldı.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyelerinin anlaşmanın tam olarak uygulanması sürecini hızlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Ulyanov, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Viyana müzakerelerinin yeni turu, KOEP’in ortak komisyonunun resmi toplantısıyla başladı. Tartışmalar, tüm katılımcıların tek amaç etrafında birleştiğini, yani nükleer anlaşmanın ilk haliyle uygulanmasını istediklerini gösterdi. Buna ilişkin sürecin hızlandırılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

The new round of the Vienna talks started with official meeting of Joint Commission of #JCPOA. The discussions proved that participants are guided by the unity of purpose which is full restoration of the nuclear deal in its original form. It was decided to expedite the process. pic.twitter.com/svMEe2hYED — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 27, 2021

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