Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan sınırındaki gerilimi çözmeye kararlıyız

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan sınırındaki gerilimi çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Taraflar, bölgedeki mevcut durum ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliğe ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bu tür gerilimlerin diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yapıldı” denildi.

Açıklamada ayrıca, Bayramov’un Azerbaycan'ın bölgedeki gerginliği çözmeye kararlı olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek, Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı yetkililerinin, sınırdaki gerginliği düşürmek ve Ermeni tarafı ile müzakerelere başlamak için bölgeye gönderildiğini de aktardığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Sünik bölgesindeki durumla ilgili istişarelerin başlatılması için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) resmi olarak başvurulması talimatı verdiğini kaydetmişti.