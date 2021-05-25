Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada Ermenistan ordusundan bir asker hayatını kaybetti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarında Azerbaycanlı askerler ile meydana gelen çatışmada Ermenistan ordusundan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise silahlı çatışmanın yaşandığı iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan topraklarında Azerbaycanlı askerlerin ateş açmasıyla başlayan çatışmada orduda görevli bir çavuşun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “(Ermenistan’ın doğusundaki) Geğarkunik vilayetinde, Verin Şorja sınır bölgesinde Azerbaycanlı askerler tarafından açılan ateşle başlayan çatışma sonucu sözleşmeli asker çavuş Hurşudyan hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca durumun şu anda kontrol altında olduğu, ateşin kesildiği ifade edildi.

Bakanlık daha önce, Ermenistan topraklarına geçen Azerbaycanlı askerlerin Ermenistan ordusunun nöbet noktalarına ateş açtıklarını duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini belirtmişti. Paşinyan Bakü’nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş, Rusya’dan ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden yardım talep etmişti.

Bugün daha erken saatlerde Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Vagarşak Arutyunyan ve Rus barış gücünün komutanı Korgeneral Rustam Muradov, yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ’daki barış misyonunu ve Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesindeki durumu ele almıştı. Arutyunyan, Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu ve Azerbaycan ordusunun temsilcilerinin ülke topraklarını ön koşulsuz olarak terk etmek zorunda olduğunu ifade etmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Arutyunyan ve Muradov, durum ile ilgili olası çözüm alternatiflerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a yalanlama: Ateş açmadık, Ermeni asker kaza sonucu öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır bölgede bir Ermeni askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın yaşandığı iddiasını yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı bir kez daha yalan bilgi yayarak Azerbaycan ordu birliklerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilçesi yönünden Ermenistan’ın Gagarkunik ilçesinin Yukarı Şorja köyündeki Ermeni mevzilere ateş açtığını iddia etti” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 25 Mayıs günü gündüz saatlerde, Ermenistan ordusuna ait asker dolu 7 kamyonun söz konusu bölgede sınıra yaklaşmaya çalıştığı ifade edildi. Azerbaycan ordusunun aldığı önleyici tedbirler sonucu, Ermeni askerlerinin sınıra doğru hareketinin durduğu kaydedildi.

“Birliklerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak beyan ederiz” diye vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizdeki bilgiye göre, Ermeni askeri kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu olayın Azerbaycan tarafı ile hiçbir ilgisi yok. Azerbaycan’ın, bu konuda Rusya tarafı ile sürekli temas halinde olduğunu kaydederiz.”