Kanada polisi: Ontario'da Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürülmesi tasarlanmış cinayet

Kanada polisi, dün akşam Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü olayın tasarlanmış bir cinayet olduğunu açıkladı.

Kanada polisi, dün akşam saatlerinde Ontario eyaletinin güneyinde Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Olayın tasarlanmış bir cinayet olduğu bilgisini veren polis, 20 yaşındaki saldırganın olay yerinden 7 kilometre uzalıktaki bir alışveriş merkezinde yakalandığını bildirdi.

Polis, saldırganın 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsle suçlandığını kaydetti.

Açıklamada, "Bunun planlı, önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair deliller var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Dün Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan bir çocuk da hastaneye kaldırılmıştı