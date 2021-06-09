Alman vekil: Rusya olmadan Avrupa'nın bir anlamı yok

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, Rusya olmadan Almanya'nın da Avrupa'nın da bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığı 22 Haziran 1941'i Anma Günü vesilesiyle Almanya parlamentosunda düzenlenen oturumda konuşan muhalif AfD Partisi Eş Genel Başkanı Chrupalla, "Almanya gibi Avrupa da Rusya olmadan anlamsız. Rusya olmasaydı, Almanya bugün olduğu gibi Avrupa'nın merkezinde birleşmiş, demokratik bir ülke olmazdı. Bugün Avrupa ve Almanya tarihinin en karanlık günlerinden birini anıyoruz. 80 yıl sonra üzülerek belirtmeliyiz ki, Alman-Rus ilişkileri bozuldu" dedi.

İlişkilerde yol ayrımında bulunurken ilerlemenin suçlamalarla değil, yalnızca kesintisiz diyalog, şeffaf ve birleştirici görüşmelerle sağlanabileceğini kaydeden Chrupalla, "Ancak en önemli husus, bizi birbirimize uzak tutacak ve susmamıza neden olacak deliğin derinleşmesine izin vermememiz" ifadelerini kullandı.

Şu anda Alman-Rus ilişkileri son derece gergin olmasına rağmen 1000 yıllık ortak tarihin tarafları birleştirdiğine dikkat çeken Chrupalla, "Bizler düşmandık fakat çoğu zaman hem müttefik hem de dosttuk. Savaşlardan ve çatışmalardan sonra her şeye yeniden başlamayı birçok kez başardık. Bugün de birbirimize saygı göstererek, pragmatik bir şekilde ve yeni ideolojiler olmadan ortak geleceğimiz üzerinde çalışma fırsatına sahibiz. Ulusal çıkarlara, kültüre ve mentaliteye saygı, barışçıl Avrupa'nın garantörüdür" diye konuştu.