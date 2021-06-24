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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

    Zelenskiy: Donbass ile bağların koparılması için referanduma gidilebilir

    © İHA / BEKİR KESKİN
    Dünya
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    https://tr.sputniknews.com/dunya/202106241044813969-zelenskiy-donbass-ile-baglarin-koparilmasi-icin-referanduma-gidilebilir/

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneydoğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmayla ilgili mevcut hiçbir çözüm seçeneğinin işe yaramaması durumunda bölgeyle bağların koparılması konusunun referanduma taşınacağını belirtti.

    ‘Reiting’ grubunun Ukrayna’da gerçekleştirdiği anket çalışması, ülke halkının yüzde 69’unun, Donbass’ta Kiev’in kontrolünde olmayan ilçelerinin eskiden olduğu gibi Ukrayna’nın bir parçası olması gerektiğini düşünüyor.

    Ukraynalıların sadece yüzde 10’u Donbass’a özel statünün verilmesini desteklerken yüzde 3’ü, bu bölgenin Rusya’ya bağlanmasına, yüzde 6’sı da bağımsızlığın verilmesini destekliyor. Ancak radikal eğilimli politikacılar bölgeden vazgeçilmesi ve sınıra duvarın örülmesi gerektiğini savunuyor.

    'Duvar, tüm bağların tamamen kopması demek'

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
    © AFP 2021 / Bertrand Guay
    Zelenskiy, Putin’e Rusça seslendi
    Ukrayna medyasına açıklamasında, anket sonuçlarını değerlendiren Zelenskiy, “Duvar sadece bir sözcük değil, birilerinin bir şeyler inşa ettiği bir şey de değildi. Duvar her şeydir, tüm ilişkilerde ve tüm iletişimlerde duvar. Orada olan ama bizden yana olan insanlara ne olacak? Emekli maaşları ödenmesin mi? Donbass Su İşletmesi'ne ne olacak? Oraya su temin etmeyelim mi? O zaman Mariupol de su alamayacak. Bypass yapın diyorlar. Her halükarda yapacağız ama insanların suyunu kesmek için değil” ifadesini kullandı.

    Böyle bir kararın referandumda Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, “Duvar, her şekliyle tüm bağların tamamen kopması demek. Bu yüzden böyle bir plan olabilir diye düşünüyorum, ama bu planın devreye girme kararı Ukrayna halkı tarafından alınmalı. Bu nedenle görüş ve kararımızı ifade edebilme fırsatının bizim için çok önemli olduğunu, referandum yasasına ihtiyacımız olduğunu söylediğimde, bu sebeplerden biriydi” yorumunda bulundu.

    Çatışmaya çözüm yolu bulmakta başarılı olabileceklerini söyleyen Zelenskiy, “Evet eğer ABD, Rusya, Avrupa ile herhangi bir alternatif anlaşma sağlayamazsak, her halükarda Normandiya Formatı çalışsın veya çalışmasın, eğer tüm bunları başaramazsak Ukrayna halkı duvarı oylayacak” dedi.

    Putin ile görüşmenin tarihi ve yeri müzakere ediliyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme olasılığını Kremlin ile değerlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Zelenskiy, “Bu konuda topun Rusya’nın tarafında olduğunu düşünüyorum. Gündem, tarih ve yer konusunda idarelerimiz görüşüyor” diye ekledi.

    Etiketler:
    Kırım, Vladimir Putin, Referandum, Rusya, Donbass, Ukrayna, Vladimir Zelenskiy
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