İngiltere'de şirketlerden çalışanlara aşıların yan etkileri için ücretli izin

Hindistan'da günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı. Ülkede çalışanları aşıya teşvik için ücretli izin seçeneği devreye alındı.

İngiltere'de dün 32 bin 551 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı. ​​​​​​​

Aşı teşviki seçenekleri gündemde

Britanya’da çalışanları aşıya teşvik için esnek çalışma saatleri ve aşının yan etkilerine karşılık ücretli izin seçenekleri devreye alındı.

Amazon, Sky, Molson Coors ve Three hükümetin aşılama oranlarını artırma çalışmalarına en son katılan şirketler oldu. Şimdiye kadar ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 87’sine denk gelen 46 milyona yakın kişi ilk doz aşıyı vuruldu. 34 milyondan fazla kişi de iki dozu yaptırıp aşısını tamamladı.

Asda, Slimming World, Metro Bank, Santander, Nationwide Building Society, Severn Trent ve Merlin Entertainments, aşı randevularına gitmeleri için mesai saatlerinde kolaylık sağlayan ve yan etkiler yaşayan çalışanlara izin veren şirketler arasında yer alıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 enfeksiyon seviyesinin yükseldiğine işaret edilen ankete göre, Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden İskoçya, diğerlerine oranla en yüksek enfeksiyon oranına sahip ve İskoçya'yı İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler takip ediyor.

İskoçya'da 3 Temmuz'a kadarki haftada hanelerde yaklaşık 100 kişiden 1'inin Kovid-19 testi pozitif çıkarken bu tarihten bir önceki haftada ise her 150 kişiden 1'inde Kovid-19 görüldüğü tahmin ediliyor.