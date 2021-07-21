Ukrayna ordusu, Kırım yakınında tatbikat yaptı

Savunma Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Rusya sınırının Kırım kesiminde tatbikat yaptı.

Açıklamada "Hava savunma birliklerinin taktik tatbikatı kapsamında sözde düşmanın hava saldırısının püskürtülmesine yönelik olarak 'Buk' füze komplekslerini kullanan askerlerle çalışma yapıldı" dendi.

Bakanlık, birliklerin hava hedeflerini arayıp tespit ettiğini, uçaklara önleme yapıp onlara eşlik ettiğini ve ardından atışlar yaptığını kaydetti.