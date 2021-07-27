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    Buzkıran gemisi Arktika

    Rusya'nın buzkıran gemisi ihalesi Türk şirkete gitti

    © Sputnik / press service of the company "Baltic Shipyard"
    Dünya
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    Kommersant’a göre Türk tersaneleri Rusya’da kurumların bütçeye uyum sağlamasına yardımcı olurken, Rus şirketlerle devlet siparişleri konusundaki rekabette giderek daha fazla kazanan taraf oluyor. Türk Sefine Tersanecilik şirketi 18 MW kapasiteli bir buzkıran gemisi inşa edilmesi amacıyla Rosmorreçflot’un açtığı ihaleye fiyat veren tek yer oldu.

    Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) tarafından ihalesi yapılan, Kuzey Deniz Rotası’nda kullanılacak 18 MW kapasiteli, buz sınıfı Icebreaker 7 kurtarma gemisinin inşasını Yalova’daki Sefine Denizcilik Tersanecilik ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş üstlendi. Şirket 13.3 milyar rublelik (1 milyar 546 milyon TL) en yüksek ve tek teklifi veren kuruluş oldu. Sonuç olarak anlaşma tek teklif veren olan şirketle imzalanacak.

    Kommersant gazetesine konuşan Türk tersanecilik sektörü ile ilgili bilgi sahibi bir kaynak bilgiyi doğruladı. Şirketin ihaleyle ilgilendiğini, ancak kimsenin buna ciddi bakmadığnı belirten kaynak, söz konusu tersanenin siparişi kendi başına yerine getirebileceğini söyledi.

    ‘Türk tersaneleri durum kurtarıyor’

    PortNews’ten Nadejda Malışeva da bunun son altı ay içinde ‘beklenmedik şekilde’ Türkiye’nin aldığı ikinci devlet siparişi olduğunu ifade etti. Malışeva, asgari maliyet ve mühlet söz konusu olduğunda Türk tersanelerinin ‘durum kurtarıcı’ olduğunu ifade etti.

    Türkiye’deki tesislerin kabul edilebilir düzeyde iş kalitesi de sunduğunu belirten Malışeva, Türk tersanelerinin çoğunlukla Rusya’daki gibi büyük genel giderleri olmadığını, yaptırım koşullarında onlar için malzeme almanın daha kolay olduğunu dile getirdi.

    Haberde daha önce İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi’nin de Rosatom’a bağlı şirketlerden biri olan Atomflot’tan nükleer denizaltılar için yüzer liman ihalesini kazandığı bilgisi de verildi.

    Gazeteye konuşan bir kaynak da Sefine Tersanecilik şirketinin aldığı geminin maliyetinin, Rus şirketler için çelik fiyatlarının artması gerekçesiyle en az 15-16 milyar ruble olarak değerlendirildiğini ifade etti.

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    Etiketler:
    ihale, Türkiye, Rusya, Buzkıran gemisi
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