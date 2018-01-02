İhracatta tarihi rekor

© REUTERS/ Aly Song Kasım ayı ihracat rakamı açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aralık ayına ait resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ihracat aralıkta yüzde 8.59 artarken ithalatta artış yüzde 27.68 oldu.

2017 yılı Aralık ayı ihracatı, 13 milyar 881 milyon dolar ile tüm aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı. İthalat ise 23 milyar 452 milyon dolar.

Bahse konu öncü verilere göre dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.85 artarak 37 milyar 334 milyon dolar oldu. Orta Vadeli Programda 156.5 milyar dolar olarak belirtilen 2017 tahmini ihracat değeri aşılarak, 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi olan 157.1 milyar dolara ulaşıldı.

İHRACATTA ZİRVEYE OTOMOTİV OTURDU

2017 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (2 milyar 100 milyon dolar), ‘Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 318 milyon dolar) ve ‘Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları’ (859 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2017 yılında da ihracat rekortmeni otomotiv sektörü oldu. 2017 yılında ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (23 milyar 971 milyon dolar), ‘Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (14 milyar 56 milyon dolar) ve ‘Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar’ (10 milyar 886 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2017 yılı Aralık ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (3 milyar 871 milyon dolar), ‘Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (2 milyar 807 milyon dolar) ve ‘Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar’ (2 milyar 296 milyon dolar) ithalatı takip etti. 2017 yılında ise en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (38 milyar 370 milyon dolar), ‘Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (27 milyar 261 milyon dolar) ve ‘Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları’ (21 milyar 171 milyon dolar) ithalatı takip etti.