'Petrol 80 dolara çıkabilir'

© REUTERS/ RAHEB HOMAVANDI İran'daki gerilim petrol fiyatlarına da yansıdı

Yoon Chou Chong, büyük petrol üreticilerinin arz kısıntısı anlaşmasına bağlılıkları ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun halka arzı öncesinde piyasada istikrarın sürmesini arzulamasının fiyatları destekleyeceğini belirtti.

Dünya'nın haberine göre Chong, "İhracatçı şirketlere, teknoloji şirketlerine oldukça fazla yatırım yaptık ve bu yatırımlardan mutluyuz. Ancak 2018'in emtialar, özellikle petrol için bir dönüş yılı olabileceğini düşünüyorum. 80 dolar kulağa çok inanılmaz, saçma bir beklenti gibi gelmiyor" diye konuştu.

En son Kasım 2014'te 80 dolar/varil seviyesini gören Brent petrol, bugün 66.50 dolardan işlem görüyor.