Fransa'dan Türkiye'ye 5700 ton et ithal edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fransız mevkidaşı Macron, "Türkiye'ye 5700 ton et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat" dedi.

© AFP 2017/ LUDOVIC MARIN Erdoğan: Fransa'nın ülkemizden kiraz alımındaki sınırlamaları sona erdireceğini düşünüyorum

Türkiye, Fransa'dan et ithalatına hazırlanıyor. Dün, Fransa'da mevkidaşı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeden et ithal edileceğini bildirdi.

Dünya'dan Muhammed Kafadar'ın haberine göre Erdoğan, "Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona erdirdik. Benzer bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında Fransa'nın da göstereceğini ve bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Macron ise, "Sığır eti konusunda önemli mesafeler kat ettik. 5700 ton et ihracata açıldı ve bu önemli bir konu. Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyveler konusunda ilerleme kaydetmek istiyoruz. Türkiye'ye 5700 ton et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat" diye konuştu.