Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı

Cuma günü açıklanan ve beklentilerin gerisinde kalan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.7313'e kadar gerileyen dolar/TL yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Kur, saat 08:40'da 3.7400'da işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4950 ve sterlin/TL 5.0720 seviyesinde yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre uzmanlar, yıl başından bu yana TL'de görülen iyimserliğin ana nedeni olarak dolardaki zayıf seyre ve küresel piyasalarda artan risk iştahına işaret ediyorlar.

Dolar endeksi, 20 Eylül'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 91.75 civarındaki hareketini sürdürüyor. Euro/dolar paritesi de 1 Ocak'tan bu yana 1.20 seviyelerindeki seyrini koruyor.

Öte yandan piyasalarda bugün, kasım ayı sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 4.9 artış olacağı yönünde. Ekimde yüzde 7.3 büyüme kaydedilmişti.