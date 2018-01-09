Türk Akımı 13 bin 500 istihdam yaratacak

Türkiye ile Rusya arasında yürütülen Türk Akımı doğalgaz boru hattı, Türkiye'nin 2035'te 71.8 milyar metreküpe ulaşacak doğalgaz ihtiyacı için önemli bir destek olurken, 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hanehalkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir yaratılmasını sağlayacak.
Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin (EDAM) hazırladığı rapora göre, 2017 itibarıyla 50.7 milyar metreküp olan Türkiye'nin doğalgaz talebi, 2020'de 55.6 milyar metreküpe, 2035'te 71.8 milyar metreküpe ulaşacak. 2025 itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz açığının normal seyir senaryosunda 16 milyar metreküpe, kıtlık senaryosunda ise 37 milyar metreküpe çıkacağı belirtilen raporda, "Bu tablo, Türkiye'nin Türk Akım boru hattından gelecek yıllık 15.75 milyar metreküp doğalgazdan büyük fayda sağlayacağını ortaya koyuyor" denildi.
Milliyet'in aktardığı habere göre, elektrik üretiminde gelecekte de yüzde 30'lar seviyesinde doğalgaz kullanılacağı ifade edilen raporda, "Türkiye'nin 2015'te yüzde 37'si doğalgaz kullanılarak üretilen 227.5 TWh'lik elektrik talebi 2035 itibarıyla 474 TWh'ye yükselmektedir" ifadesi yer aldı.
'RUSYA GÜVENİLİR BİR TİCARET ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRDÜ'
Hat inşaatının, doğalgaz ihtiyacının yanı sıra diğer ekonomik alanlarda da yarar sağlayacağı vurgulanan raporda, "1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek olan kara kesiminin inşaatı doğrudan, dolaylı ve zincirleme etki olarak toplamda 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hanehalkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir yaratılmasını sağlayacaktır" denildi.
Türk Akımı ile birlikte Rusya'nın gaz ihracatında Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı aradan çıkarma şansına sahip olduğu vurgulanan raporda, "Kasım 2015'te Türkiye'nin Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-24M uçağını düşürmesinin yol açtığı krizde olduğu gibi, Rusya siyasi gerilimin yükseldiği dönemlerde dahi güvenilir bir enerji tedarikçisi ve ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Yeniden kurulan Türk-Rus ilişkileri, bölgesel bütünleşmenin ve ikili ilişkilerin çok daha önem kazanabileceği geniş çaplı bir jeopolitik değişimi de yansıtıyor" tespitinde bulunuldu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)