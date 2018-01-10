Hazine, 2 milyar dolar borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı. Tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.2 oldu.

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihraca borçlanma tutarının 3 katından fazla talep geldi. İhraçta yüzde 5.40 olarak açıklanan ilk getiri beklentisi yapılan birden fazla revizyon ile yüzde 5.2'ye indi.

İhracı Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC yönetti. Hazine dün yaptığı yazılı açıklama ile dolar cinsi olası bir ihraç için bankaları yetkilendirdiğini bildirmişti.

Türkiye, 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6.5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyor.