'Yerli ve milli sanal para Turcoin'in arkasında saadet zinciri var' iddiası

Kripto paralara karşı dün “Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla lanse edilen Turcoin'in ardındaki şirketler soru işaretlerine neden oldu. Bursa, Kocaeli ve Eskişehir’de kaydı çıkan Anafis ve Hipper şirketlerinin çalışanları daha önce kapanan saadet zinciri sistemi Nilfa’nın çalışanları çıktı.

Dünyada Bitcoin ile ünlenen sanal para birimlerinin yerlisini üretme konusunda birçok firma yatırım yapmaya başladı. Dün, "Bitcoin'e rakip Turcoin" sloganıyla tanıtılan Turcoin'in arkasında bulunan Anafis ve Hipper adlı şirketler ise kafa karışıklığına yol açtı.

Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın ve Hipper A.Ş. kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak geçen Muhammed Satıroğlu'nun ortak olduğu firma adres olarak Kocaeli, Eskişehir ve Bursa'yı gösteriyor. Firmada çalışan isimler de dikkat çekici. Saadet zinciri sisteminin sahibi Nilfa şirketinde sistemi tanıtan ve müşteri toplayan Ömer Doğan'ın Hipper'de çalıştığı tespit edildi.

'NİLFA KAPANDIĞI İÇİN BURAYA GEÇTİM'

Sabah gazetesinin haberine göre Ömer Doğan, firmada çalıştığını doğrularken şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Hipper'de çalışıyorum. İstediğim yerde çalışırım. Nilfa kapandığı için buraya geçtim."

Ankara'da ikamet eden Doğan'ın, internet sitesinde cep telefonunu yayınlayarak, kazanç planı vaatleriyle para topladığı da dikkati çekti. Sitedeki yazıda, "Ankara'dan arkadaşlarla yüz yüze görüşülecek ve bayilik verilecektir. Bayilik için acele ediniz" ifadesine yer veriliyor.

Doğan, Turcoin'in üreticisi Anafis'in yıllık nasıl 5 milyar dolar gibi yüksek bir ciro yaptığı sorusuna ise "Online bilgisayar oyunları satıyor. Kazancı buradan" yanıtını verdi.

Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu adlı iki ortağı bulunan firmanın ticaret sicil kaydı Eskişehir gözükürken iletişim adresi Bursa. Hipper'le ilgili tüm bilgilerin yer aldığı Ernas Group'un internet sitesinde ise Kuzey Kıbrıs'ta GBC Digital Games adıyla faaliyet gösteren bir oyun firmasından da bahsediliyor. Bu firmanın da diğer şirketlerin iştiraki olduğu belirtiliyor. 80 ülkede faaliyet gösterdiğini iddia eden firmanın ciro iddiası ise yıllık 5 milyar dolar. Şirket BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında da değil.

Hipper, 1500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vadediyor. Yıllık kazanç olarak da 2920-3285 TL arasında bir rakam belirtiliyor.