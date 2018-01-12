Rusya’nın doğalgaz ithalatı geliri yüzde 22 arttı

Rus Federal Gümrük Servisi, Rusya’nın doğalgaz ithalatından elde ettiği gelirin Ocak-Kasım 2017'de, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 21.1 arttığını açıkladı. Servis'e göre, Rusya’nın geliri bu dönemde 33.8 milyar dolara yükseldi.

Rusya 2017'nin ocak-kasım aylarında 188.8 milyar metreküp gaz ithalat etti. Bu, Rusya'nın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında daha fazla gaz ithal ettiği anlamına geliyor.

Bu miktar, Rusya'nın uzak ülkelere ithal ettiği 158.3 milyar metreküp (2016'ya göre yüzde 6.9 artış) gaz ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ithal ettiği 30.5 milyar metreküp (2016'ya göre yüzde 1.6 artış) doğalgaz ithalatını içeriyor.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine göre, Rusya 2016 yılında 198.7 milyar metreküp gaz ithal edip, 31.2 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.