Döviz borcu halka arzı 'patlatacak'

Döviz borçları yüksek şirketlerin açık pozisyonlarını kapatma istekleriyle bu yıl büyük çaplı halka arzlar bekleniyor. Ancak para akışının sınırlı kalması ve arzların başka hisselerden çıkış şeklinde gerçekleşmesi piyasa üzerinde baskıya neden olabilir.

© REUTERS/ Dado Ruvic Firmaların döviz açığı 211.4 milyar dolar

Döviz borçları yüksek şirketlerin açık pozisyonlarını kapatma istekleriyle 2018'in borsa için halka arz yılı olması bekleniyor. Ancak piyasaya yeterli para girişi olmaması halinde bu arzların nasıl gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor.

BIST 100 endeksi gelişmekte olan piyasalara para girişiyle 2017'yi yüzde 40'a yakın yükselişle tamamlamıştı. Gerçekleşmesi beklenen yeni halka arzların 3-4 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, en az bu miktarda giriş gerekecek ya da yatırımcı diğer hisselerden çıkarak bu hisselere girecek, ki bu da endeks üzerinde baskı yaratabilir. Bu baskının oluşmaması için gereken para girişini ise gelişmekte olan piyasalara dönük para akışı; bunu da en başta ABD faizlerinin trendi belirleyecek.

PARA AKIŞINI ETKİLEYECEK UNSURLAR

Dünya'nın haberine göre, analistler Fed'in faiz adımlarının gelişmekte olan piyasalara para akışını etkileyecek temel unsur olarak izleneceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra içeride KGF etkisi, enflasyon ve Merkez Bankası'nın gerektiğinde faiz artırıp artırmayacağı pozisyon kararlarında belirleyici olacak.

Türkiye'nin ABD başta olmak üzere dış ikili ilişkileri ile dış politikada atacağı adımlar da bir diğer belirleyici olacak. Bütün bu konulardaki gelişmeler de halka arz için doğru zamanı seçmeye çalışan şirketlere yol gösterecek.

'ARZLAR İKİ DALGA HALİNDE GELECEK'

İş Yatırım Araştırma Müdürü Emre Sezan, 2017 yılı kadar iyi olmasa da 2018 yılında da hisse senetleri piyasasını pozitif beklediğini belirterek, "Ortam iyi olunca halka arzlar gelecek. Birçok firma ortam iyiyken, değerlemeler yüksekken arz yapmak istiyor. Tabii şirketlerin döviz borçlulukları yüksek. Halka arzların bir kısmı da bu borç kapama yüzünden yapılıyor. Yani açık pozisyon düşürerek borcu azaltma önemli bir etken" dedi.

TCMB verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ekim 2017 itibariyle 211.9 milyar dolar oldu.

Halka arz için bekleyen çok sayıda şirket olduğunu ve bunların iki kısım olarak piyasaya gelmesinin beklendiğini söyleyen Sezan, "Arzlar iki dalga halinde gelecek. Şubatta hastaneler var, örneğin Medical Park var… Mayısta da perakendeciler gelebilir, ayrıca Aselsan'ın ikincil halka arzı da planlanıyor… Bunlarla yılın toplamında piyasaya 3-4 milyar dolarlık bir arz gelecek" dedi ve ekledi:

"Geçen sene hisse senedine giren yabancı para 3 milyar dolar olmuştu. Geçen sene giren para kadar sırf arzlara para girmesi gerekiyor ki böyle olunca da ancak arz-talep dengelenmiş olacak."

'BORÇ VE HALKA ARZLAR BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ'

© Flickr/ Maurizio Pesce Snapchat'in firması halka arz ediliyor

Sezan, ABD enflasyonu ve faizlerinde beklenenden daha hızlı bir artış hisse senedi piyasaları için diğer önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, "Dolayısıyla arzlar için de bir risk" dedi.

Sezan, özel sektörün borçlarının artmasıyla halka arzlardaki artışın birbiriyle ilişkili olduğuna işaret ederek, "Sermaye ihtiyacı, borç kapama gereksinimi yani açık pozisyon azaltma halka arzlara yöneltiyor… Halka arz tebliği değişti… O yüzden bu kadar arz gündeme geldi. Bir de PE'lerin çıkışları ve sermaye artırım planları var" dedi.

HANGİ FİRMALARIN HALKA ARZI BEKLENİYOR?

Şu ana kadar çıkış stratejisi olarak halka arzı seçen PE'ler ya da şirketlerin kendilerinin yaptığı açıklamalara göre, halka arz sürecini başlatan ya da planlayan şirketler arasında, Medical Park, Enerjisa, Trabzon Limanı, Albayrak grubu bünyesindeki Varaka Kağıt, Penta Teknoloji, Beymen, Kibar Holding şirketleri, Şok Marketler, TAB Gıda, Memorial Sağlık Yatırımları gibi şirketler yer alıyor.