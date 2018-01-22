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    Zenginlik yoksulluk gelir uçurumu

    Oxfam: 2043 kişi milyarder, 3.7 milyar kişi yoksul

    © Fotoğraf: Pixabay
    Ekonomi
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    Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarder patlaması ve gelir adaletsizliğine dikkat çektiği raporunu açıkladı. Rapora göre, en varlıklı yüzde 1'lik kesim, geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip oldu.

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    © AP Photo/ Darko Vojinovic
    Oxfam'dan zengin ülkelere sığınmacı eleştirisi
    Davos'ta salı günü başlaması planlanan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde 'Çalışmayı ödüllendir, zenginliği değil' adlı raporunu açıklayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en varlıklı yüzde 1'lik kesiminin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip olduğunu, ancak nüfusun en yoksul yüzde 50'sini oluşturan 3.7 milyar kişinin ise bu pastadan hiçbir pay alamadığını açıkladı.

    Aynı rapora göre, 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre altı kez daha hızlı büyürken Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı ve milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2043'e ulaştı.

    'GELİŞEN EKONOMİNİN DEĞİL, BAŞARISIZ EKONOMİK SİSTEMİN BELİRTİSİ'

    Zengin yoksul farkı açılıyor
    © REUTERS/ Ali Hashisho
    '62 milyarder dünyanın geri kalan yarısından daha fazla servete sahip'
    DW Türkçe'nin haberine göre, Davos'taki zirveye katılacak olan Oxfam'ın direktörü Winnie Byanyima yaptığı açıklamada, "Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir" dedi.

    Raporda kadınların erkeklerden daha az para kazandığı ve en düşük ücretli işlerde çalıştığı belirtilirken, 10 milyarderden 9'unun erkek olduğu açıklandı.

    Rapora göre, dünyanın en büyük beş moda markasının genel müdürlerinin maaşlarının sadece dört günlük toplamının Bangladeş'teki tekstil işçilerinin bir hayat boyu kazandığından daha fazla olduğu açıklandı.

    'İNSANLAR İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİLİYOR'

    TÜİK araştırması
    © Flickr/
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    Byanyima "Kıyafetlerimizi yapan, telefonlarımızı monte eden ve yiyeceklerimizi yetiştiren insanlar, istikrarlı bir şekilde ucuz mal tedarikini sağlamak için istismar ediliyor ve şirketlerin ve milyarder yatırımcıların kârlarını arttırıyorlar" dedi.

    Oxfam, artan eşitsizlikle mücadele için hükümetleri hissedar ve genel müdür seviyesindeki çalışanların gelirlerini sınırlamaya, eşit işe eşit ücret vermeye, vergi kaçıranlara darbe indirmeye ve sağlık ve eğitime daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı.

    Davos Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 23-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Zirveye 70'i üst düzey devlet ve hükümet temsilcisi olmak üzere 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Davos Zirvesi, Deutche Welle Türkçe, Oxfam, İngiltere
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