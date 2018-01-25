IMF Başkanı Lagarde: Dolar, ABD'nin vergi reformu ile güçlenecek

© REUTERS/ Thomas White Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, doların güçlenmesini beklediğini söyledi.

"Doların değeri piyasa tarafından belirleniyor" diyen Lagarde, "ABD'nin vergi reformu muhtemelen doların güçlenmesine neden olacak" şeklinde konuştu.

Lagarde ayrıca, Avrupa'ya Brexit'e odaklanması gerektiği uyarısında bulundu.

© REUTERS/ Carlos Barria ABD'de vergi tasarısı Kongre'den geçti, Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'da kutladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün, "Açıkçası, daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" yorumunu yapmıştı. Mnuchin bugün de "Kısa vadede doların nerede olduğundan endişeli değilim" dedi.

Beyaz Saray ise "(ABD Başkanı Donald) Trump serbest kur rejimine inanıyor. Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı" açıklamasını yaptı.

Dolar endeksi bugün 88.62 seviyesine kadar geriledi ve 3 yılın dip seviyesini gördü.