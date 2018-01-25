Zeybekci'den kripto para açıklaması: İnsanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz

Zeybekci, 48. Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta Bloomberg HT'nin canlı yayınına katıldı. Zeybekci, sektörü haksız rekabetten korumak için hassas olduklarını da ifade ederek, "Türkiye'ye bazı ülkelerden sektörümüze zarar verebilecek girişlere de müsaade etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Blokckchain ve Bitcoin'e yönelik görüşlerinin sorulması üzerine ise Zeybekci, şunları kaydetti: "Blockchain ayrı bir şey hakikaten, bazı kurumlar, kuruluşlar, devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı bir trend başladı ve yaşanıyor. Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde realize edilecek."

'ARKASINDA HİÇBİR KURUM VE KURULUŞ YOK, BU MANTIĞA UYGUN PARA ÜRETMEK TEHLİKELİ'

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Her an tamamen çökebilir

Bitcoin'in tehlikeli olduğuna dikkat çeken Zeybekci, "Bitcoin'in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı bir para üretmek, bu mantığa uygun bir para üretmek, Bitcoin'i üretmek çok tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım" ifadelerini kullandı.

'TAMAHKARLA SAHTEKAR BİRBİRİNİ EN HIZLI BULAN İKİLİ OLUYOR'

Kripto paraları 'günümüzün global bir saadet zinciri' olarak tanımlayan Bakan Zeybekci, "Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama maalesef tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global bir saadet zinciri olarak görüyorum hala. Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak dursunlar" dedi.