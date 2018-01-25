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    Mehmet Şimşek Davos 2018

    Şimşek: Rusya ve Türkiye yakın gelecekte ticarette kendi para birimlerini kullanacak

    © AA/ Hüseyin Tolu
    Ekonomi
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    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Rusya’nın çok yakın zamanda ticari işlemlerde kendi para birimlerini kullanmaya başlayabileceklerini belirtti.

    Mehmet Şimşek Davos 2018
    © AA/ Hüseyin Tolu
    Şimşek, Sputnik'e konuştu: Soçi'deki kongreye büyük önem veriyoruz
    Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘İki ülke yakın gelecekte gerçekleştireceği ticari işlemlerde kendi ulusal para birimlerini kullanır mı?’ sorusuna, “Elbette ki” yanıtını verdi.

    Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri konusuna değinen Şimşek, “Türkiye, Rusya ve diğer Avrasya ülkeleriyle ticareti ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek ve genişletmek istiyor. Asya, dünyanın Türkiye özel sektörünün göz ardı edildiği bir parçası, bu nedenle orada daha çok varlık göstermeyi, daha çok ticaret ve yatırım yapmayı isteriz” diye konuştu.

    ‘AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAYAMAYIZ’

    Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin hali hazırda Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan gümrük birliği anlaşması bulunduğu için Avrasya Ekonomik Birliği’yle serbest ticaret bölgesi kurmasının mümkün olmadığını söyledi.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA/ Dursun Aydemir
    Şimşek'ten Gümrük Birliği tepkisi: Almanya kendi ayağına sıkıyor
    Şimşek, “AB ile gümrük birliği anlaşmamız bulunuyor. Bildiğim kadarıyla AB’nin yer almadığı başka bir platformla gümrük birliği kurmak, teknik olarak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin eskiden de olduğu gibi AB ile gümrük birliği anlaşmasını yenilemek istediğini belirten Şimşek, “AB ile gümrük birliği anlaşmasını, içine hizmet, devlet ihaleleri ve tarım sektörlerini eklenecek şekilde genişletip, yenilemek istiyoruz” dedi.

    Şimşek, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda daha önce onay verdiğini hatırlattı ve şimdi AB ülkelerinin de onay vermesi gerektiğini vurguladı.

    AB Konseyi’nin müzakerelerin başlaması için yeşil ışık yakmasının beklendiğini ifade eden Şimşek, “Neticede bunun orta veya uzun vadede gerçekleşeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘AB’NİN DONDURDUĞU MALİ YARDIM MEBLAĞINA BAĞLI DEĞİLİZ’

    Şimşek, AB’nin bütçesinden Türkiye’ye mali destek için ayırmış olup dondurduğu mali yardım meblağının Türkiye için büyük bir önem arz etmediğini belirtti.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, “(AB’nin sağladığı) sınırlı mali desteğine bağlı değiliz. Sembolik olarak içerdiği mesajı dikkate alacak olursak, bunu elbette ki olumlu bir gelişme olarak değerlendiremeyiz. Ancak fiilen dondurulmuş olan bu düşük meblağın etkisi çok cüzi” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği, Mehmet Şimşek, Rusya, Türkiye
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