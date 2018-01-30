Gazprom, Türk Akımı'yla Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Baumgarten üzerinde duruyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 11. Avrupa Gaz Konferansı 2018'de yaptığı konuşmada Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak için alternatif güzergahlar üzerinde durduklarını kaydeden Medvedev, bu alternatiflerden birinin Avusturya'nın Baumgarten doğalgaz merkezini kullanmak olduğunu belirtti.

'AVRUPA, UKRAYNA ÜZERİNDEN GAZ ALMAK İSTEMİYOR'

Bu arada Medvedev, Avrupa'daki Rus gazı alıcılarının Gazprom ile Naftogaz arasındaki transit anlaşmasının sona ereceği 2019 yılından sonra sevkiyatın Ukrayna üzerinden değil, yeni bir koridor üzerinden yapılmasını istediğini ifade etti.

Medvedev, "2019 yılından sonra Ukrayna üzerinden gaz transit hacmi, transit koşullarına ve Avrupa'daki talebe bağlı olacak. Birçok ülkeye Ukrayna üzerinden gaz almalarını önerdik ancak yeni koridor üzerinden gaz almak istediklerini söylediler" dedi.