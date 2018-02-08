Dolar 3.82'yi aştı

23 Ocak'tan bu yana 90 seviyesinin altında oldukça güçsüz bir seyir izleyen ve bu sürede iki kez 88.40'ları test eden dolar endeksi yeniden güçleniyor. Dün gece saatlerinde 90 direncinin üzerine gelen endeks, bu sabah 90.15'te yer alıyor.

© REUTERS/ Toru Hanai Dünya borsalarında sert düşüş

Dün 2.86'yı gören 10 yıllık ABD tahvili bu sabah 2.84 civarında. Faizlerdeki yükseliş dolar alımını tetikliyor. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ABD Senato'sunun 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşmaya varması da dolardaki yükselişi destekledi.

Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dolar/TL dün kapanışta 3.80'in üzerini gördü. Kur, yeni güne de 3.80 civarında başladı. Euro/dolar ise 1.2250'ye geriledi.

Dolar/TL'de yükseliş hız kazandı ve kur 3.82 seviyesinin üzerine çıktı. Dün 3.78 civarında olan kur, bu sabah 3.79 seviyelerinde güne başlamıştı. Kurda işlemler saat 13:16'da 3.8202 seviyesinden geçti.