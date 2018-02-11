100.000 baş sığır ithal edilecek

Et ve Süt Kurumu, 100.000 baş kasaplık sığır ithal etmek üzere ihale açtı. İhale 19 Şubat 2018 saat 10.30'da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. İhaleye yerli ve yabancı firmalar teklif verebilecek. Ancak konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.
Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre, 19 Şubat 2018 tarihinde yapılacak ihale ile 100 bin baş canlı kesimlik sığır alımı yapılacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B bendine göre pazarlık ihale usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenler 250 lira karşılığında ihale şartnamesini almaları gerekiyor.
Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre yapılacak ihale 6 kısımdan oluşuyor. İhaleye katılacak firmalar her kısım için ayrı ayrı teklif verebilecek. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü kısımlar için 20'şer bin baş, dördüncü ve beşinci kısımlar için 15'er bin baş ve altıncı kısım için 10 bin baş olmak üzer toplam 100 bin baş kesimlik canlı sığır için teklifler kabul edilecek. Her kısım için farklı teslim tarihleri belirlendi. Buna göre, ilk teslim tarihi 15 Nisan 2018, son teslim tarihi ise 15 Ekim 2018 olacak.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yapacağı ihalede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin verdiği/vereceği ülkelerden tedarik edilerek, Türkiye'ye ihraç edilmek üzere özellikleri teknik şartnamede ve veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına uygun kesimlik sığırların ithalatına izin verilecek. Alımı yapılacak kesimlik erkek sığırların kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram olan ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olması gerekiyor.
Ayrıca sığırların, Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D'aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olması gerekiyor. Etçi ve kombine ırklar sınıfına girmeyen Bos İndicus ve Bos Taurus cinsi sığırlar kabul edilmeyecek.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)