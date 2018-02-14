İŞKUR’a en çok 'nitelik gerektirmeyen iş' arayanlar başvurdu

Kayıtlı işsiz sıralamasında 89 bin 592 ile satış danışmanı, 58 bin 129 ile sekreter ve 49 bin 212 ile bilinmeyen iş arayanlar bulunuyor.
EN AZ KAYITLI İŞSİZ 2 BİN 662 KİŞİ İLE TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRLÜĞÜNDE
Sıralamada en az kayıtlı işsiz ise 2 bin 662 kişi ile TIR-çekici şoförlüğünde bulunuyor.
Kayıtlı işsizler arasında 5 bin 865 makine mühendisi ve 4 bin 332 inşaat mühendisi olmak üzere 10 bin 197 mühendis bulunuyor.
4 bin 79 Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni de kayıtlı işsiz listesinde dikkat çekiyor.
Çağın mesleği olarak tanımlanan bilgisayar programcılığı mesleğinden de 5 bin 122 kişi İŞKUR aracılığıyla iş arıyor.
Yaş gruplarına göre yaş düştükçe kayıtlı işsizlik sayısı artıyor. Buna göre en fazla işsiz yaş gruplarına göre şöyle sıralandı:
625 bin 996 ile 15-24 yaş grubundakiler
492 bin 15 kişi ile 25 — 29 yaş grubundakiler
367 bin 74 kişi ile 30 — 34 yaş grubundakiler.
En düşük sayı ise 6 bin 870 kişi ile 65 yaş üzerindeki kayıtlı işsizlerden oluşuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)