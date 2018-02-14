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    İŞKUR

    İŞKUR’a en çok 'nitelik gerektirmeyen iş' arayanlar başvurdu

    © AA/
    Ekonomi
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    Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıtlı 2 milyon 496 bin 527 işsizin, 939 bin 794 kişi ile en büyük grubunu ‘nitelik gerektirmeyen işler' arayanlar oluşturdu. İŞKUR'un kayıtlı işsiz istatistikleri verisine göre Ocak 2018 itibariyle Kurum'a iş bulmak amacıyla kayıt yaptıran mühendis sayısı ise 10 bin 197 oldu.

    You Tube
    © AFP 2018/ ERIC PIERMONT
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    İŞKUR kayıtlarına göre, 622 bin 105 ile diğer meslekler ikinci ve 108 bin 185 kişiyle genel büro memurları da üçüncü büyük grubu oluşturdu.

    Kayıtlı işsiz sıralamasında 89 bin 592 ile satış danışmanı, 58 bin 129 ile sekreter ve 49 bin 212 ile bilinmeyen iş arayanlar bulunuyor.

    EN AZ KAYITLI İŞSİZ 2 BİN 662 KİŞİ İLE TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRLÜĞÜNDE

    Sıralamada en az kayıtlı işsiz ise 2 bin 662 kişi ile TIR-çekici şoförlüğünde bulunuyor.   

    Kayıtlı işsizler arasında 5 bin 865 makine mühendisi ve 4 bin 332 inşaat mühendisi olmak üzere 10 bin 197 mühendis bulunuyor.

    4 bin 79 Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni de kayıtlı işsiz listesinde dikkat çekiyor.

    Çağın mesleği olarak tanımlanan bilgisayar programcılığı mesleğinden de 5 bin 122 kişi İŞKUR aracılığıyla iş arıyor.

    İşsizlik
    © AA/ Arşiv
    İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ocakta patladı
    YAŞ DÜŞTÜKÇE KAYITLI İŞSİZLİK SAYISI ARTIYOR

    Yaş gruplarına göre yaş düştükçe kayıtlı işsizlik sayısı artıyor. Buna göre en fazla işsiz yaş gruplarına göre şöyle sıralandı:

    625 bin 996 ile 15-24 yaş grubundakiler

    492 bin 15 kişi ile 25 — 29 yaş grubundakiler

    367 bin 74 kişi ile 30 — 34 yaş grubundakiler.

    En düşük sayı ise 6 bin 870 kişi ile 65 yaş üzerindeki kayıtlı işsizlerden oluşuyor.

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    Etiketler:
    Mühendis, İŞKUR, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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