Türkiye'yi en çok Ruslar ziyaret etti, en fazla dövizi Avustralyalı turist getirdi

Geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rus turistler ziyaret ederken, ortalama en fazla harcamayı 1.312 dolar ile Avustralyalılar yaptı.

Türkiye'yi 2017 yılında yüzde 12.2 pay ile en çok Ruslar ziyaret etti. Rusları, yüzde 9.3 pay ile Almanlar ve yüzde 7.2 pay ile Batı Asya ülkeleri takip etti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler içinde 2017 yılında en fazla ortalama harcamayı 1.312 dolar ile Avustralyalılar yaptı. Japonların ortalama harcaması 1.008 dolar, Fransızların 839 dolar, Almanların 685 dolar, İngilizlerin 639 dolar, Rusların ise ortalama 458 dolar oldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'EN ÇOK RUSYA, ALMANYA VE BATI ASYA ÜLKELERİNDEN ZİYARETÇİ GELDİ'

"Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla 2017 yılında ülkemize en çok Rusya, Almanya ve Batı Asya ülkelerinden ziyaretçi geldi. Sağlık amacıyla ülkemize en çok Batı Asya ülkeleri, Azerbaycan ve İran'dan ziyaretçi gelirken, iş (konferans, seminer, görev vb.) amacıyla gelenler ise çoğunlukla Batı Asya ülkeleri, İran ve Almanya'dan oldu. En çok geceleme İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Muğla ve Bursa illerinde gerçekleşti.

Yabancı ziyaretçiler 2017 yılında ülkemizde ortalama 9.6 gece kalırken, yurt dışında ikamet eden Türkler ortalama 16.9 geceleme yaptı. Ortalama gecelemelere göre Ruslar 6.5 gece, İngilizler 8.3 gece, Almanlar 10.5 gece ve Avustralyalılar 16.3 gece kaldı."