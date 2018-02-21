Yıldırım: Enflasyonu yüzde 7'nin altına çekmeliyiz

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor" dedi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu toplantısına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.