Bakanlık öncü verileri açıkladı: Şubatta dış ticaret açığı 5.8 milyar dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, şubatta dış ticaret açığı yüzde 54 artışla 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin resmi olmayan dış ticaret açığı verilerini açıkladı. İhracat, 2018 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 182 milyon dolar olurken dış ticaret açığı ise yüzde 54 artışla 5.75 milyar dolar oldu. 2018 yılı Şubat ayı ihracatı tüm şubat ayları içerisinde tarihi rekor kırdı.

© REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo İhracat şubat rekorunu kırdı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılının geride bıraktığımız iki aylık dönemi diğer tüm yılların aynı dönemiyle kıyaslandığında 25 milyar 639 milyon dolarlık ihracat değeri ile zirveye ulaşıldı.

İthalat ise yüzde 19.64 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.04 artarak 32 milyar 118 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69.6 oldu.

İHRACATTA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Dünya'nın haberine göre 2018 yılı şubat ayında en çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (2 milyar 355 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 247 milyon dolar) ve "Demir ve Çelik" (854 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2018 yılı Şubat ayında en çok ithal edilen "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (3 milyar 351 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (2 milyar 76 milyon dolar) ve "Demir ve çelik" (1 milyar 560 milyon dolar) ithalatı takip etti.

ALMANYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

© AP Photo/ Franka Bruns Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı artıyor

2018 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 360 milyon dolar), İtalya (865 milyon dolar) ve İngiltere (840 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 863 milyon dolar), Rusya (1 milyar 813 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 664 milyon dolar) olarak gerçekleşti.