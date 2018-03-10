Moody's, Türk bankalarının notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankası ile ilgili not kararını açıkladı.

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Business HT'nin aktardığına göre Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdükten sonra Türk bankaları ile ilgili not kararını da açıkladı.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre 17 Türk bankası ile ilgili değerlendirme yapıldığı belirtilirken, bu bankalardan 14'ünün uzun vadeli notlarının düşürüldüğü kalan üç bankanın notunun ise teyit edildiği belirtildi.

12 banka ile ilgili görünüm durağandan negatife çevrilirken, kalan beş bankanın görünümü negatifte kaldı.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürüp not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.