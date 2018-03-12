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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Cari açık beklentiyi aştı: 7.1 milyar dolar

    © REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
    Ekonomi
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    Cari açık ocak ayında 7.1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6.8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
    © AA/ Arşiv
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    Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6b8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler açığı ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

    Açıklamada şu bilgilere verildi:

    • Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.537 milyon dolar artarak 7.634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.
    • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 822 milyon dolara yükselmiştir.
    • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar olmuştur.
    • İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara gerilemiştir.

    PORTFÖY YATIRIMLARI

    • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 149 milyon dolar azalarak 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
    • Portföy yatırımları 4.917 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 289 ve 1.195 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.
    • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.246 milyon dolar ve 493 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, genel hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracında bulunmuştur.
    • Diğer yatırımlarda 7.474 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.592 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 922 milyon dolar net artış kaydetmiştir.
    • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 88 ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 1.093 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.
    • Resmi rezervlerde 4.381 milyon dolar net giriş gözlenmiştir.

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    Etiketler:
    cari açık, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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