Rosatom: Akkuyu NGS için yatırımcı arayışları normal şekilde sürüyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için yatırımcı arama çalışmalarının olağan şekilde devam ettiğini belirtti.

Basın mensuplarının Akkuyu NGS'ye ilişkin sorularını yanıtlayan Spasskiy, proje için yatırımcı arama çalışmalarının son derece normal şekilde sürdüğünün altını çizdi.

Spasskiy, bu konudaki görüşmelerinse projede ilk beton döküldükten sonra yapılacağını kaydetti.

Rusya ve Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmaya göre Rosatom, projenin yüzde 49 hissesini farklı şirketlere satma hakkına sahip.

Bu çerçevede Rosatom, Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuyla ön anlaşma imzalamış ancak daha sonra bu şirketlerin anlaşmadan çekildikleri belirtilmişti.

Üç şirketin çekilme kararı sonrası Akkuyu Nükleer A.Ş. Basın Sözcüsü Vasiliy Korelskiy, Rosatom'un Türk devletine ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) de dahil olmak üzere birçok şirketle Akkuyu projesinde ortaklık için görüşme yaptığını ifade etmişti.