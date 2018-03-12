Rosatom: Akkuyu NGS için yatırımcı arayışları normal şekilde sürüyor

Spasskiy, bu konudaki görüşmelerinse projede ilk beton döküldükten sonra yapılacağını kaydetti.
Rusya ve Türkiye arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmaya göre Rosatom, projenin yüzde 49 hissesini farklı şirketlere satma hakkına sahip.
Bu çerçevede Rosatom, Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuyla ön anlaşma imzalamış ancak daha sonra bu şirketlerin anlaşmadan çekildikleri belirtilmişti.
Üç şirketin çekilme kararı sonrası Akkuyu Nükleer A.Ş. Basın Sözcüsü Vasiliy Korelskiy, Rosatom'un Türk devletine ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) de dahil olmak üzere birçok şirketle Akkuyu projesinde ortaklık için görüşme yaptığını ifade etmişti.
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