Ağbal, 15 yıl içinde özelleştirilen kamu kurumlarını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 15 yıl içinde özelleştirilen kamu kurumlarını açıkladı. Ağbal, özelleştirilen kuruluşlardan 58.4 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirdi. Bu miktardan 2.5 milyar dolarlık satış bedeli ise henüz devletin kasasına girmedi.

© AA/ Halil Fidan Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in özelleştirmeyle ilgili önergesini yanıtlayan Ağbal'ın cevabında şu ifadeler yer aldı:

“101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirilmiştir. Ayrıca, iki kuruluştaki kamu payları ile bir işletme, bin 230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat da toplam 1 milyar dolar bedelle kamu kurumlarına devredilmiştir."

Ağbal, söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60.9 milyar dolar olduğunu belirterek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58.4 milyar dolar tahsilat yapıldığını bildirdi.

Gürer de cevaba ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi de gözlerini şeker fabrikalarına diktiler. Bu fabrikalar özelleştikten sonra akıbetleri diğer fabrikalarda olduğu gibi kapanmak olacak. Binlerce işçi, on binlerce çiftçi mağdur edilecek. Bu satışlarda, görülmeyenler de var. Milyarlık hurdalar bedelsiz verildi. Özelleştirme sürecinde değersiz kılınan hurdaya çıkarılarak sıfırlananlar ile olan biten gün yüzüne çıktığında yaşananların ne kadar büyük boyutlu olduğu daha açık görülecek.”

2002'den bugüne Türkiye'de özelleştirilen şirketler arasında Türk Telekom, TEDAŞ ve PETKİM gibi önemli kuruluşlar da bulunuyor. TEKEL ve SEKA gibi kuruluşlar da özelleştirildikten sonra kapatıldı.