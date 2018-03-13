Suudi Aramco'nun halka arzı erteleniyor

Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin halka arzında pürüzler çıktığı iddia edildi. Financial Times'da yer alan habere göre, Aramco'nun hisselerinin halka arzı bu yıl gerçekleşmeyebilir ve 2019'a kayabilir.

© AP Photo/ Vahid Salemi Suudi Aramco'dan milyar dolarlık enerji hamlesi

Aramco'dan yapılan açıklamada da halka arz konusunda seçeneklerin halen değerlendirildiği ve uygun bir kararın zamanı gelince verildiği belirtildi, fakat zamanlama konusunda yorum yapılmadı.

Anlaşmanın çok büyük ve karmaşık olması Aramco'nun halka arzının kolay bir işlem olmamasının başlıca nedenlerinden biri. Suudi yetkililer şirketin değerini 2 trilyon dolar yapacak bir halka arz planlıyor. Hisselerin sadece yüzde 5'inin halka arz edilmesiyle 100 milyar dolar sermaye toplanacak ve Alibaba'nın 2014 yılındaki 25 milyar dolarlık halka arzı da dahil tüm zamanların en büyük halka arzı olacak.

'ABD'DEKİ HUKUKİ SÜREÇ ENDİŞE TAŞIYOR'

Ayrıca Suudi Arabistan hem kendi borsası Tedavül'de, hem de Londra veya New York gibi büyük bir piyasada IPO (Initial Public Offering/şirketin halka açılması) gerçekleştirmek istiyor. Bu da büyük hukuki riskler içeren bir durum.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih geçen hafta CNN'e verdiği röportajda, "ABD'deki hukuki süreç ve yükümlülükler büyük endişeler taşıyor. Suudi Aramco bu tür risklere maruz kalmayacak kadar büyük ve önemli" demişti.

CNN'deki habere göre halka arz süreçleriyle ilgili bir yetkili, "Eğer Nisan'da bir karar verilmezse halka arz planlama ve gerekli süre nedeniyle kesinlikle 2019'a kayar" ifadesini kullandı.