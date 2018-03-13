Kurtulmuş: En düşük turist sezonunda bile uçaklara 9 bin dolar yardım yapacağız

Rusya'da bugün başlayan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) çerçevesinde konuşan Kurtulmuş, "Dün Bakanlar Kurulu tarafından aldığımız ve cumhurbaşkanı ile başbakanımızın da imzaladığı iyi bir haberi vermek istiyorum. Ülkemize olabildiğince çok uçağın iniş yapması için destek verdiğimizi, her uçağa yardımda bulunduğumuzu biliyorsunuz. Bu yardım miktarı en düşük turist sezonunda bile 9 bin dolar olacak" dedi.
© REUTERS/ Osman Orsal
TURİST BAŞINA 25-35-45 DOLARLIK YARDIM
Kurtulmuş, bunun gelen uçak sayısında bir artışa neden olmasını umduklarını belirterek, kruvaziyer gemilere de turist başına 25, 35, 45 dolarlık yardım yapacaklarını söyledi.
© Fotoğraf: http://www.mitt.ru/en-GB/press/photo-video/2017/308.aspx
Kurtulmuş, geçen yıl Türkiye'yi 4 milyon 700 bini Rus, 32 milyon 600 bin turistin geldiğini söyledi.
2015-2016 yıllarında Rusya'dan gelen turist sayısında bir düşüş olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ile yarın Moskova'da bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)