Kurtulmuş: En düşük turist sezonunda bile uçaklara 9 bin dolar yardım yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turist akışını arttırmak için bu yıl turizme yönelik parasal desteği arttıracaklarını, Türkiye'ye turist getiren her uçağa en düşük turist sezonunda dahi 9 bin dolar yardım yapacaklarını söyledi.

© REUTERS/ Osman Orsal Turizm destekleri yeniden belirlendi: Ölü sezonda turist getirene daha yüksek teşvik

Rusya'da bugün başlayan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) çerçevesinde konuşan Kurtulmuş, "Dün Bakanlar Kurulu tarafından aldığımız ve cumhurbaşkanı ile başbakanımızın da imzaladığı iyi bir haberi vermek istiyorum. Ülkemize olabildiğince çok uçağın iniş yapması için destek verdiğimizi, her uçağa yardımda bulunduğumuzu biliyorsunuz. Bu yardım miktarı en düşük turist sezonunda bile 9 bin dolar olacak" dedi.

TURİST BAŞINA 25-35-45 DOLARLIK YARDIM



Kurtulmuş, bunun gelen uçak sayısında bir artışa neden olmasını umduklarını belirterek, kruvaziyer gemilere de turist başına 25, 35, 45 dolarlık yardım yapacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, geçen yıl Türkiye'yi 4 milyon 700 bini Rus, 32 milyon 600 bin turistin geldiğini söyledi.

2015-2016 yıllarında Rusya'dan gelen turist sayısında bir düşüş olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ile yarın Moskova'da bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.