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    Başbakanlık'tan tespit: Taşeron kadrolarına akrabalar yerleşti

    © AA/
    Ekonomi
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    Kamuya geçecek taşeron işçilerle ilgili çalışma başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu, kamu kurumlarındaki üst yöneticilerin akrabalarını kurumlarında genel temizlik ve diğer yardımcı hizmetler ile sürücü hizmeti alım işlerine doldurduğunu tespit etti. Bu kurumların başında Sermaye Piyasası Kurulu’nun geldiği ortaya çıktı.

    taşeron, işçi
    © AA/
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    Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre, taşeron işçilerin 2 Nisan tarihine kadar kamuda görev alacak olmalarını fırsat bilen birçok kamu kurumu yöneticisinin akrabalarını temizlik işçisi statüsüyle kendi kurumlarına almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Taşeron işçilerle ilgili çalışma başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu kamu kurumlarındaki üst yöneticilerin akrabalarını kurumlarında genel temizlik ve diğer yardımcı hizmetler ile sürücü hizmeti alım işlerinde doldurduğunu tespit etti. SPK’nın 69 olan taşeron çalışan sayısı 2017’de 112’ye çıkarıldı. Bunlardan 43 kişinin ise SPK’nın eski yöneticisinin yanı sıra, bugünkü mevcut yönetim kurulu ile üst kurul yöneticilerinin referansı ile taşeron işçi olarak başladıkları ve akrabalık ilişkisi olduğu tespit edildi.

    SEKRETER AĞIRLIKLI

    Tüm bu gelişmeler öncesinde kamuda çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya geçirileceklerine ilişkin emarelerin 2016 yılı sonu itibariyle artması üzerine kamu yöneticilerinin de akrabalarını kuruma almak için harekete geçtiği tespit edildi. Buna göre kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi kapsamında 2017 yılında birçok kurumda ilk defa işe alınan taşeron çalışanların sayısında artışlar tespit edildi. İşe alınanların ağırlıklı olarak sekreter ve büro destek elemanlarından olduğu ortaya çıktı.

    taşeron, işçi
    © AA/
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    İHTİYAÇ FAZLASI ALIM

    Ancak Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemede, kamu kurumlarında ihtiyaç bulunmadığı halde taşeron işçi sayısındaki ciddi şekilde artış olması dikkat çekti. Yapılan incelemede kamu kurumlarının ve özel bütçeli idarelerin üst yöneticilerinin taşeron işçilerin kadroya yerleştirilmesine imkan sağlayan kanun hükmünde kararnameden (KHK) yararlanarak akrabalık başta olmak üzere eş-dost ağırlıklı belirli kişilerin kamuda işe yerleştirilmesi amacına yönelik adım attığı belirlendi. 696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri ve 2 Ocak 2018 tarihinde başlatılan sürecin 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlanacak olması işlemlerin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca daha hızlı şekilde incelenmesine yol açtı. Bu kapsamda kamu kurumlarının üst yöneticilerinin 2017'de ilave işe alınan taşeron işçilerin de aynı şekilde kadroya geçirilmesini yakından izledikleri de belirlendi. Böylece eş-dost ve akrabalık ilişkisi olan kesimlerin 2 Nisan 2018'e kadar tümünün kadroya geçirilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

    Çelik-işçi
    © AP Photo/ Matt Dunham
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    İLK TESPİT EDİLEN YER SPK OLDU

    Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun başlattığı çalışmada ilk olarak akrabalık ve eş-dost ilişkisi ile ilave taşeron işçi alımının hızlandırıldığı kurumların başında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geldiği ortaya çıktı. Bu kapsamda 2015 ve 2016 yıllarında 69 kişinin genel temizlik ve diğer yardımcı hizmetler ile sürücü hizmeti alım işlerinde taşeron işçi olarak çalıştığı SPK’da iş yükü artmamasına karşın, 2017'de ilk defa taşeron çalışan sayısının 112’ye çıkması dikkat çekti.

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    Etiketler:
    Torpil, Taşeron işçiler, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye
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