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    Emlak, konut, inşaat

    Emlak piyasası için canlanma arayışları: 'Önce dene sonra al' dönemi başladı

    © AP Photo/ Mark Lennihan
    Ekonomi
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    Konut stokunun 800.000'e dayanması emlak satışına 'önce dene sonra satın al' modelini getirdi. Bu uygulamada satın alınmak istenen ev bir yıllığına kiralanarak test etme imkanı sunuluyor. 1000 liradan başlayan kiralar 6000 liraya kadar çıkıyor.

    konut, İstanbul
    © AA/
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    Karar gazetesinin haberine göre, Türkiye’de konut stokunun 800.000'lere dayanması inşaatçıları, piyasanın canlanması için yeni formül arayışına yöneltti. 

    240 ay vadeli konut satışı ve indirim kampanyalarının ardından markalı konut üreticileri, bu kez satış hedeflerini yükseltmesi beklenen 'önce dene sonra satın al' formülünü geliştirdi. Bu modelde, satın alınmak istenen ev, önce bir yıllığına kiralanarak test etme imkanı sunuluyor. Bir yılın sonunda kiracı evi beğenirse satın alıyor. Üstelik satın alma kararından sonra ödenen kira tutarı da konut bedelinden düşüyor. 

    Emlak piyasasını canlandırması planlanan yeni satış modelini anlatan gayrimenkul danışmanı Gamze Özlü, modelin hem ev satın almak isteyen hem de satışları hareketlendirmek isteyen inşaat firmaları için önemli avantajları olduğunu söyledi. Kısa zamanda uygulamanın ilgi göreceği iddiasında bulunan Özlü, sistemin İstanbul gibi büyükşehirlerde artmaya devam eden konut stokunun azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini savundu. 

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    Binlerce konut arasında ev seçmenin ve satın almaya karar vermenin eskisinden daha zor olduğuna işaret eden Gamze Özlü, “İnsanlar kararsızlıklarını aşmak ve doğru evi bulmak için tıpkı bir araç dener gibi almak istedikleri evleri de deneyimleme şansı arıyorlar. Geliştirilen modelle bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenlere verilmeye başlandı. Ev satın almak isteyenler önce o evi kiralayarak bir yıl boyunca test edebilecekler. Beğendikleri takdirde de kira bedeli düşülerek evi satın alma yoluna gidebilecekler” dedi. 

    'UZUN ZAMANDIR SATILMAYANLARA GÜN DOĞDU'

    Alıcıların bir evi belli bir süreliğine deneyebilme taleplerinin daha öncesinde de gayrimenkul ofislerine geldiğine vurgu yapan Özlü, “İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık 800.000'e ulaşan konut stoku artmaya devam edince, geliştirilen bu model bir çözüm olarak görülmeye başlandı. Bugün bir yıllık kira şartıyla aylık 1000 TL’den 6000 TL’ye kadar kira bedeli olan konutları önce kiralayarak deneyebilme ve daha sonra satın alabilme imkanı var. Bu aynı zamanda yatırımcılar için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu. 

    Bu modelin piyasalara da hareket getirebileceğini belirten Özlü,  “Uzun zamandır satılamayan büyükşehirlerdeki konut projelerine bu modelle gün doğdu diyebilirim” yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    Konut, Emlak, Gamze Özlü, Türkiye
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