Türkiye Kamu-Sen araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 5458 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

© AFP 2018/ MUSTAFA OZER İstanbul'da insani geçim ücreti 2.385 TL

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan şubat fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2679 lira 96 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5458 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre yüzde 0.82 artış gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0.64 yükselerek 2 bin 58 lira 75 kuruş oldu. Türkiye'de dört kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı şubatta 2104 lira 60 kuruş olarak hesaplandı.